Гол Стерлинга принес «Манчестер Сити» победу над «Арсеналом»
«Манчестер Сити» в матче 5-го тура чемпионата Англии обыграл «Арсенал» со счетом 1:0.
Единственный гол на счету Рахима Стерлинга.
После этого матча «Ман Сити» с 7 очками расположились на 10-м месте в турнирной таблице, «Арсенал» с 9 очками — на пятой строчке.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
5-й тур
«Манчестер Сити» — «Арсенал» — 1:0 (1:0)
Гол: Стерлинг, 23.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Аке, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Эрнандес, Фоуден (Фернандинью, 89), Агуэро (Гюндоган, 65), Стерлинг, Махрез, Бернарду Силва.
«Арсенал»: Лено, Давид Луиз, Бельерин, Тирни, Габриэл Магальяйнс, Джака (Партей, 83), Себальос, Сака, Виллиан (Ляказетт, 69), Обамеянг, Пепе (Нкетиа, 83).
Предупреждения: Эрнандес, 14. Жоау Канселу, 63. Рубен Диаш, 68. Аке, 84. Партей, 90+4.
Судья: Кавана (Англия).
17 октября. Манчестер. Стадион «Этихад».
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