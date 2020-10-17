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Гол Стерлинга принес «Манчестер Сити» победу над «Арсеналом»

21:23
17 октября. Манчестер. «Манчестер Сити» — «Арсенал» 1:0. Фото AFP
17 октября. Манчестер. «Манчестер Сити» — «Арсенал» 1:0. Фото AFP
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«Манчестер Сити» в матче 5-го тура чемпионата Англии обыграл «Арсенал» со счетом 1:0.

Единственный гол на счету Рахима Стерлинга.

После этого матча «Ман Сити» с 7 очками расположились на 10-м месте в турнирной таблице, «Арсенал» с 9 очками — на пятой строчке.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

5-й тур

«Манчестер Сити» — «Арсенал» — 1:0 (1:0)

Гол: Стерлинг, 23.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Аке, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Эрнандес, Фоуден (Фернандинью, 89), Агуэро (Гюндоган, 65), Стерлинг, Махрез, Бернарду Силва.

«Арсенал»: Лено, Давид Луиз, Бельерин, Тирни, Габриэл Магальяйнс, Джака (Партей, 83), Себальос, Сака, Виллиан (Ляказетт, 69), Обамеянг, Пепе (Нкетиа, 83).

Предупреждения: Эрнандес, 14. Жоау Канселу, 63. Рубен Диаш, 68. Аке, 84. Партей, 90+4.

Судья: Кавана (Англия).

17 октября. Манчестер. Стадион «Этихад».

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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