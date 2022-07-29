Гол Стерлинга принес «Челси» победу в товарищеском матче против «Удинезе»

«Челси» 29 июля провел товарищеский матч против «Удинезе». Лондонский клуб выиграл со счетом 3:1.

Автором победного мяча стал вингер Рахим Стерлинга. Для него этот гол стал первым в составе нового клуба.

Также в составе «синих» отличились полузащитники Нголо Канте и Мэйсон Маунт.

У «Удинезе» отличился нападающий Жерар Деулофеу.