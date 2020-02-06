Гол Сона с пенальти вывел «Тоттенхэм» в 1/8 финала Кубка Англии

«Тоттенхэм» переиграл «Саутгемптон» в матче 1/16 финала Кубка Англии (3:2). Победный гол с енальти забил корейский нападающий Сон Хын Мин на 80-й минуте.

Напомним, в первой встрече эти команды сыграли вничью, поэтому состоялась переигровка.

В 1/8 финала Кубка Англии «Тоттенхэм» сыграет против «Норвича».

Кубок Англии

1/16 финала

«Тоттенхэм Хотспур» — «Саутгемптон» — 3:2 (1:1)

Голы: Стивенс, 12 — в свои ворота (1:0). Лонг, 34 (1:1). Ингс, 72 (1:2). Лукас Моура, 78 (2:2). Сон Хын Мин, 87 — с пенальти (3:2).

«Тоттенхэм»: Ллорис, Фертонген (Фернандеш, 54), Алдервейрелд, Орье, Танганга, Уинкс, Дайер, Сессеньон (Санчес, 90), Ндомбеле (Алли, 61), Сон Хын Мин, Лукас Моура.

«Саутгемптон»: Ганн, Бертранд, Стивенс, Беднарек, Ромеу, Уорд-Проуз (Вестергор, 40), Хейбьерг, Лонг (Адамс, 81), Редмонд, Ингс, Буфаль (Армстронг, 67).

Предупреждения: Беднарек, 55. Фернандеш, 59. Ромеу, 84. Адамс, 85. Ганн, 86.

Судья: Кут.

5 февраля. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»