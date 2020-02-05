Гол Сен-Максимена вывел «Ньюкасл» в 1/8 финала Кубка Англии

«Ньюкасл» выиграл у «Оксфорда» в матче 1/16 финала Кубка Англии (3:2). Победный гол в дополнительное время забили Аллан Сен-Максимен.

Также в следущую стадию вышли «Бирмингем Сити» и «Рединг», обыгравшие соперников по пенальти.

Кубок Англии

1/16 финала

«Оксфорд Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед» — 2:3 д.в. (0:2, 2:0, 0:1)

Голы: Ш.Лонгстафф, 15 (0:1). Жоэлинтон, 30 (0:2). Келли, 84 (1:2). Холланд, 90+4 (2:2). Сен-Максимен, 116 (2:3).

«Ньюкасл Юнайтед»: Дарлоу, Лежен (Кларк, 97), Шер, Ласкеллес, Йедлин, Ритчи, Бенталеб (Атсу, 103), Альмирон (Хэйден, 90), Ш.Лонгстафф, М.Лонгстафф, Жоэлинтон (Сен-Максимен, 37).

Судья: Бэнкес.

Оксфорд. Стадион «Кассам».

«Бирмингем Сити» — «Ковентри» — 2:2 д.в. (0:0, 1:1, 1:1). Пенальти — 4:1

Бирмингем. Стадион «Сент-Эндрюс».

«Кардифф Сити» — «Рединг» — 3:3 д.в. (1:0, 1:2, 1:1). Пенальти — 1:4

4 февраля. Кардифф. Стадион «Кардифф Сити».