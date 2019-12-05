Гол Пукки не спас «Норвич» от поражения в матче с «Саутгемптоном»

«Саутгемптон» на своем поле переиграл «Норвич» в матче 15-го тура чемпионата Англии (2:1). В первом тайме у хозяев голами отметились Дэнни Ингс и Райан Бертранд, а после перерыва один мяч отыграл Теему Пукки.

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15-й тур

«Саутгемптон» — «Норвич» — 2:1 (2:0)

Голы: Ингс, 22 (1:0). Бертранд, 43 (2:0). Пукки, 65 (2:1).

«Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Седрик Суариш, Стивенс, Беднарек, Уорд-Проуз, Хейбьерг, Лонг (Йосида, 85), Редмонд, Ингс (Адамс, 77), Дженепо (Ромеу, 72).

«Норвич»: Крул, Бирам, Годфри, Циммерманн, Ааронс, Трибулль (Теттей, 46), Амаду (Штиперманн, 46), Маклин, Кантуэлл (Буэндия, 83), Пукки, Эрнандес.

Предупреждения: Дженепо, 59. Бирам, 62.

Судья: Френд.

4 декабря. Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис».

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