Гол «МЮ» в матче с «Брайтоном» отменили из-за офсайда Зиркзе на линии ворот
Гол «Манчестер Юнайтед» в матче с «Брайтоном» во втором туре АПЛ отменили из-за офсайда на линии ворот.
На 70-й минуте полузащитник манкунианцев Алехандро Гарначо пробил по пустым воротам «чаек», мяч летел в ворота, но на линии его замкнул форвард «МЮ» Джошуа Зиркзе, находившийся в положении вне игры.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Брайтон
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Брентфорд
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|МЮ
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
4
|Ман. Сити
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
6
|Ливерпуль
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
7
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
8
|Астон Вилла
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
9
|Борнмут
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Тоттенхэм
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Лестер
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Нот. Форест
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Ипсвич
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
14
|Кр. Пэлас
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
16
|Челси
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
17
|Вест Хэм
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
18
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
19
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
20
|Фулхэм
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|24.08
|14:30
|
Брайтон – МЮ
|2 : 1
|24.08
|17:00
|
Кр. Пэлас – Вест Хэм
|- : -
|24.08
|17:00
|
Фулхэм – Лестер
|- : -
|24.08
|17:00
|
Ман. Сити – Ипсвич
|- : -
|24.08
|17:00
|
Саутгемптон – Нот. Форест
|- : -
|24.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Эвертон
|- : -
|24.08
|19:30
|
Астон Вилла – Арсенал
|- : -
|25.08
|16:00
|
Борнмут – Ньюкасл
|- : -
|25.08
|16:00
|
Вулверхэмптон – Челси
|- : -
|25.08
|18:30
|
Ливерпуль – Брентфорд
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Дэнни Уэлбек
Брайтон
|2
|
|
Джейми Варди
Лестер
|1
|
|
Йоан Висса
Брентфорд
|1
|П
|
|
Бернарду Силва
Манчестер Сити
|1
|
|
Йоан Висса
Брентфорд
|1
|
|
Матс Виффер
Брайтон
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|0
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|1
|1
|0
|
|
Джордан Айю
Кристал Пэлас
|1
|0
|1
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