Гол «МЮ» в матче с «Брайтоном» отменили из-за офсайда Зиркзе на линии ворот

Гол «Манчестер Юнайтед» в матче с «Брайтоном» во втором туре АПЛ отменили из-за офсайда на линии ворот.

На 70-й минуте полузащитник манкунианцев Алехандро Гарначо пробил по пустым воротам «чаек», мяч летел в ворота, но на линии его замкнул форвард «МЮ» Джошуа Зиркзе, находившийся в положении вне игры.