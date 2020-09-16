Гол Митровича принес «Фулхэму» победу над «Ипсвичем» в Кубке лиги
16 сентября 2020, 23:01
В матче 1/32 финала Кубка английской лиги «Фулхэм» обыграл «Ипсвич» (1:0). Единственный мяч забил Александр Митрович.
В 1/16 финала лондонский клуб сыграет с «Шеффилд Уэнсдей».
Кубок английской лиги
1/32 финала
«Ипсвич» — «Фулхэм» — 0:1 (0:1)
Гол: Митрович, 38.
«Фулхэм»: Ареола, Одуа, Тете (Брайан, 81), Ле Маршан, Робинсон, Лемина (Кэрни, 63), Замбо Ангисса (Б.Рид, 69), Х.Рид, Кноккарт, Кебано, Митрович.
Судья: Уайтстоун.
16 сентября. Ипсвич. Стадион «Портмен Роуд»