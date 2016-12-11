Гол Мхитаряна принес "Манчестер Юнайтед" победу над "Тоттенхэмом"

"Манчестер Юнайтед" в домашнем матче 15-го тура чемпионата Англии обыграл "Тоттенхэм" (1:0). Автором забитого мяча на 29-й минуте встречи стал форвард "Красных дьяволов" Генрих Мхитарян. Для хавбека сборной Армении, который в концовке встречи получил травму и вынужден был покинуть поле на носилках, этот мяч стал первым в премьер-лиге и вторым в сезоне.

Победа прервала трехматчевую ничейную серию "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии. Успех позволил команде Жозе Моуринью приблизиться к "шпорам", занимающим пятую строчку в турнирной таблице премьер-лиги. Отставание "Манчестер Юнайтед" от коллектива под руководством Маурисио Покеттино на данный момент составляет 3 очка.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

15-й тур

"Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм" - 1:0 (1:0)

Гол: Мхитарян, 29.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Джоунс, Рохо, Дармиан, Мхитарян (Байи, 85), Кэррик, Эррера (Феллаини, 90+7), Погба, Марсьяль (Рэшфорд, 72), Ибрагимович.

"Тоттенхэм": Ллорис, Уокер, Алдервейрелд, Фертонген, Роуз, Эриксен (Нкуду, 83), Ваньяма, Дембеле (Уинкс, 67), Алли, Сон Хын Мин (Сиссоко, 57), Кейн.

Предупреждения: Валенсия, 32. Ваньяма, 58. Погба, 64. Мхитарян, 76. Уокер, 78. Роуз, 82.

Судья: Мэдли.

11 декабря. Манчестер. Стадион Old Trafford.