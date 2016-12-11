19:10 11 декабря | ФУТБОЛ — Англия

Гол Мхитаряна принес "Манчестер Юнайтед" победу над "Тоттенхэмом"

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"Манчестер Юнайтед" в домашнем матче 15-го тура чемпионата Англии обыграл "Тоттенхэм" (1:0). Автором забитого мяча на 29-й минуте встречи стал форвард "Красных дьяволов" Генрих Мхитарян. Для хавбека сборной Армении, который в концовке встречи получил травму и вынужден был покинуть поле на носилках, этот мяч стал первым в премьер-лиге и вторым в сезоне.

Победа прервала трехматчевую ничейную серию "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии. Успех позволил команде Жозе Моуринью приблизиться к "шпорам", занимающим пятую строчку в турнирной таблице премьер-лиги. Отставание "Манчестер Юнайтед" от коллектива под руководством Маурисио Покеттино на данный момент составляет 3 очка.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

15-й тур

"Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм" - 1:0 (1:0)

Гол: Мхитарян, 29.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Джоунс, Рохо, Дармиан, Мхитарян (Байи, 85), Кэррик, Эррера (Феллаини, 90+7), Погба, Марсьяль (Рэшфорд, 72), Ибрагимович.

"Тоттенхэм": Ллорис, Уокер, Алдервейрелд, Фертонген, Роуз, Эриксен (Нкуду, 83), Ваньяма, Дембеле (Уинкс, 67), Алли, Сон Хын Мин (Сиссоко, 57), Кейн.

Предупреждения: Валенсия, 32. Ваньяма, 58. Погба, 64. Мхитарян, 76. Уокер, 78. Роуз, 82.

Судья: Мэдли.

11 декабря. Манчестер. Стадион Old Trafford.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2016-2017/

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (5)
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честный футбол

Главное - трите комментарии, а не исправляйте ошибки в тексте. Форвард МЮ, хавбек сборной Армении

11:23

shpasic

Моуриньо должен сказать спасибо Слуцкому: как ЦСКА измотал Тоттенхем!!!

21:09 11 декабря

Pablo_75

Вот совершенно моуриньевская победа. И играли дома, и соперник вроде не сильнее... При этом владение мячом 40%, и единственный гол забит в результате прессинга, потери противника и корнтратаки в два хода...

20:02 11 декабря

kingarthur

Мхитарян забивает голы на "Олд Траффорд" а наши быдло-мажоры поют песенки в инстаграм.

20:00 11 декабря

Sterx

Микки-ЗДОРОВЬЯ!!! GGMU!!!

19:20 11 декабря

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Материалы других СМИ