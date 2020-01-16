Гол Маты вывел «Манчестер Юнайтед» в 1/16 финала Кубка Англии
«Манчестер Юнайтед» переиграл «Вулверхэмптон» в матче 1/32 финала Кубка Англии (1:0). Единственный мяч забил полузащитник Хуан Мата.
Это была переигровка, так как в первой встрече была зафиксирована ничья.
Кубок Англии
1/32 финала
«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон Уондерерс» — 1:0 (0:0)
Гол: Мата, 67.
«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Уильямс, Мата, Матич, Фред, Марсьяль, Джеймс (Перейра, 64), Гринвуд (Рэшфорд, 64. Лингард, 80).
«Вулверхэмптон Уондерерс»: Радди, Доэрти, Хонни Кастро (Винагре, 75), Коади, Жоау Моутинью, Дендонкер, Невеш, Саисс, Хименес, Траоре (Бур, 88), Педру Нету (Гиббс-Уайт, 71).
Предупреждения: Фред, 37. Педру Нету, 59. Магуайр, 74. Дендонкер, 84.
Судья: Френд.
15 января. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».