Гол Маты вывел «Манчестер Юнайтед» в 1/16 финала Кубка Англии

«Манчестер Юнайтед» переиграл «Вулверхэмптон» в матче 1/32 финала Кубка Англии (1:0). Единственный мяч забил полузащитник Хуан Мата.

Это была переигровка, так как в первой встрече была зафиксирована ничья.

Кубок Англии

1/32 финала

«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон Уондерерс» — 1:0 (0:0)

Гол: Мата, 67.

«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Уильямс, Мата, Матич, Фред, Марсьяль, Джеймс (Перейра, 64), Гринвуд (Рэшфорд, 64. Лингард, 80).

«Вулверхэмптон Уондерерс»: Радди, Доэрти, Хонни Кастро (Винагре, 75), Коади, Жоау Моутинью, Дендонкер, Невеш, Саисс, Хименес, Траоре (Бур, 88), Педру Нету (Гиббс-Уайт, 71).

Предупреждения: Фред, 37. Педру Нету, 59. Магуайр, 74. Дендонкер, 84.

Судья: Френд.

15 января. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».