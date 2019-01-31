Гол Льоренте принес "Тоттенхэму" победу над "Уотфордом"

"Тоттенхэм" одержал волевую победу над "Уотфордом" в домашнем матче 24-го тура чемпионата Англии (2:1). Защитник Крейг Каткарт в первом тайме вывел гостей вперед. Отыграться "шпорам" удалось только на 80-й минуте благодаря голу Сона Хына Мина, а еще черз 7 минут Фернандо Льоренте забил победный мяч.

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24-й тур

"Тоттенхэм Хотспур" - "Уотфорд" - 2:1 (0:1)

Голы: Каткарт, 38 (0:1). Сон Хын Мин, 80 (1:1). Льоренте, 87 (2:1).

"Тоттенхэм Хотспур": Ллорис, Фертонген (Ламела, 79), Алдервейрелд, Роуз, Орье (Лукас Моура, 46), Санчес, Сиссоко (Триппьер, 69), Эриксен, Уинкс, Льоренте, Сон Хын Мин.

"Уотфорд": Фостер, Мариаппа, Янмат, Каткарт, Холевас, Капуэ, Клеверли (Уилмот, 66), Перейра, Хьюз, Дини, Деулофеу (Саксесс, 61).

Предупреждения: Мариаппа, 46. Капуэ, 74. Холевас, 90+1. Саксесс, 90+3.

Судья: Скотт.

30 января. Лондон. Стадион "Уэмбли".