Гол Лонга не помог "Саутгемптону" обыграть "Уотфордом"

"Саутгемптон" сыграл вничью с "Уотфордом" (1:1) в матче 31-го тура чемпионата Англии. Счет открыл нападающий гостей Шэйн Лонг на первой минуте встречи, а на 90-й форвард хозяев Андре Грей установил итоговый счет на табло.

"Саутгемптон" с 37 очками занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ. "Уотфорд" с 50 баллами располагается на 7-й строчке.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

31-й тур

"Уотфорд" – "Саутгемптон" – 1:1 (0:1)

Голы: Лонг, 1 (0:1). Грэй, 90 (1:1).

"Уотфорд": Фостер, Янмат, Каткарт (Кико Фемения, 46), Кабаселе, Масина, Капуэ, Перейра, Дукуре, Хьюз (Саксесс, 77), Деулофеу, Грэй.

"Саутгемптон": Ганн, Бертранд, Йосида, Стивенс, Беднарек, Ромеу (Лемина, 74), Уорд-Проуз, Армстронг (Симс, 67), Хейбьерг, Лонг (Валери, 78), Редмонд.

Предупреждения: Ромеу, 17. Капуэ, 26. Дукуре, 40. Беднарек, 45+2. Деулофеу, 57. Кабаселе, 75. Масина, 80.

Судья: Дин (Англия).

23 апреля. Уотфорд. Стадион "Vicarage Road".

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