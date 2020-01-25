Гол Ихеаначо вывел «Лестер» в 1/8 финала Кубка Англии
17:46
В матче 1/16 финала Кубка Англии «Лестер» на выезде обыграл «Брентфорд» со счетом 1:0. Ранее в 1/8 финала турнира пробился «Шеффилд Уэнсдей», который победил «КПР».
Кубок Англии
1/16 финала
«Брентфорд» — «Лестер» — 0:1 (0:1)
Гол: Ихеаначо, 4.
«Лестер»: Уорд, Фукс, Морган, Чаглар Сеюнджю, Джастин, Олбрайтон, Прат, Чудхури, Перес, Ихеаначо (Дьюсбери-Холл, 68), Грэй (Мэддисон, 78).
Судья: Кавана (Англия).
25 января. Брентфорд. Стадион «Гриффин Парк».
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