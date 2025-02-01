Гол «Эвертона» на 11-й секунде стал четвертым по скорости в истории АПЛ
«Эвертон» открыл счет на 11-й секунде в домашнем матче 24-го тура АПЛ с «Лестером».
Гол забил Абдулай Дукуре, точное время — 10:18. Этот мяч стал четвертым по скорости в истории АПЛ. Рекорд принадлежит Шейну Лонгу, который забил за «Саутгемптон» в ворота «Уотфорда» через 7:69 секунды после начала матча (23 апреля 2019 года).
После первого тайма «Эвертон» ведет 3:0 в игре с «Лестером».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|22
|16
|5
|1
|54-21
|53
|
2
|Арсенал
|23
|13
|8
|2
|44-21
|47
|
3
|Нот. Форест
|24
|14
|5
|5
|40-27
|47
|
4
|Ман. Сити
|23
|12
|5
|6
|47-30
|41
|
5
|Ньюкасл
|23
|12
|5
|6
|41-27
|41
|
6
|Челси
|23
|11
|7
|5
|45-30
|40
|
7
|Борнмут
|23
|11
|7
|5
|41-26
|40
|
8
|Астон Вилла
|23
|10
|7
|6
|34-35
|37
|
9
|Брайтон
|24
|8
|10
|6
|35-38
|34
|
10
|Фулхэм
|23
|8
|9
|6
|34-31
|33
|
11
|Брентфорд
|23
|9
|4
|10
|42-40
|31
|
12
|МЮ
|23
|8
|5
|10
|28-32
|29
|
13
|Кр. Пэлас
|23
|6
|9
|8
|26-30
|27
|
14
|Вест Хэм
|23
|7
|6
|10
|28-44
|27
|
15
|Тоттенхэм
|23
|7
|3
|13
|46-37
|24
|
16
|Эвертон
|22
|5
|8
|9
|19-28
|23
|
17
|Лестер
|23
|4
|5
|14
|25-49
|17
|
18
|Вулверхэмптон
|23
|4
|4
|15
|32-52
|16
|
19
|Ипсвич
|23
|3
|7
|13
|21-47
|16
|
20
|Саутгемптон
|23
|1
|3
|19
|16-53
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|1.02
|15:30
|
Нот. Форест – Брайтон
|7 : 0
|1.02
|18:00
|
Борнмут – Ливерпуль
|- : -
|1.02
|18:00
|
Эвертон – Лестер
|- : -
|1.02
|18:00
|
Ипсвич – Саутгемптон
|- : -
|1.02
|18:00
|
Ньюкасл – Фулхэм
|- : -
|1.02
|20:30
|
Вулверхэмптон – Астон Вилла
|- : -
|2.02
|17:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|2.02
|17:00
|
МЮ – Кр. Пэлас
|- : -
|2.02
|19:30
|
Арсенал – Ман. Сити
|- : -
|3.02
|23:00
|
Челси – Вест Хэм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|19
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|18
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|17
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|13
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Энтони Робинсон
Фулхэм
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|22
|1
|1
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|19
|1
|5
Новости