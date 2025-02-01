Гол «Эвертона» на 11-й секунде стал четвертым по скорости в истории АПЛ

«Эвертон» открыл счет на 11-й секунде в домашнем матче 24-го тура АПЛ с «Лестером».

Гол забил Абдулай Дукуре, точное время — 10:18. Этот мяч стал четвертым по скорости в истории АПЛ. Рекорд принадлежит Шейну Лонгу, который забил за «Саутгемптон» в ворота «Уотфорда» через 7:69 секунды после начала матча (23 апреля 2019 года).

После первого тайма «Эвертон» ведет 3:0 в игре с «Лестером».