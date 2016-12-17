Гол Диегу Косты принес "Челси" 11-ю победу подряд

"Кристал Пэлас" в домашнем матче 17-го тура чемпионата Англии уступил "Челси". Победный гол в концовке первого тайма забил нападающий Диегу Коста. "Синие" лидируют в премьер-лиге, опережая "Ливерпуль" и "Арсенал", у которых есть игра в запасе, на 9 очков. Команда Антонио Конте одержала 11-ю победу подряд - столько же было у "Челси" в 2009 году (тогда это было в двух сезонах), рекорд - 14 побед подряд (также за два сезона) принадлежит "Арсеналу".

Чемпионат Англии

Премьер-лига

17-й тур

"Кристал Пэлас" – "Челси" – 0:1 (0:1)

Гол: Диегу Коста, 43.

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Келли (Фрайерс, 84), Дилейни, Данн, Уорд, Заа, Ледли, Макартур, Кабай (Кэмпбелл, 79), Панчеон (Таунсенд, 77), Бентеке.

"Челси": Куртуа, Кэйхилл, Давид Луиз, Аспиликуэта, Мозес (Иванович, 79), Матич, Канте, Азар, Виллиан (Фабрегас, 64), Алонсо, Диегу Коста (Батшуайи, 89).

Предупреждения: Уорд, 17. Диегу Коста, 22. Канте, 60. Дилейни, 82. Фабрегас, 90+2.

Судья: Мосс.

Трансляция матча "Кристал Пэлас" – "Челси"