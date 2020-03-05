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Гол Агуэро вывел «Манчестер Сити» в 1/4 финала Кубка Англии

00:42
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«Манчестер Сити» выиграл у «Шеффилд Уэнсдей» в матче 1/8 финала Кубка Англии (1:0). Единственный гол забил Серхио Агуэро.

Кубок Англии

1/8 финала

«Шеффилд Уэнсдей» — «Манчестер Сити» — 0:1 (0:0)

Гол: Агуэро, 53.

«Шеффилд Уэнсдей»: Уайлдсмит, Палмер, Иорфа, Фокс, Бернер (Лис, 46), Ли (Хант, 63), Бэннан, Пелюпесси, Форестьери (Флетчер, 56), Мерфи, Да Круз.

«Манчестер Сити»: Браво, Отаменди, Стоунс, Менди, Жоау Канселу, Сильва, Эрнандес, Агуэро (Стерлинг, 86), Махрез, Бернарду Силва, Габриэл Жезус.
Предупреждения: Палмер, 36. Махрез, 88.

Судья: Оливер.

4 марта. Шеффилд. Стадион «Хиллсборо».

Шеффилд Уэнсдей — Манчестер Сити

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