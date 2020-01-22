Гол Агуэро принес «Манчестер Сити» победу над «Шеффилдом»
«Шеффилд» на своем поле проиграл «Манчестер Сити» в матче 24-го тура чемпионата Англии (0:1). Единственный гол забил аргентинец Серхио Агуэро.
В конце первого тайма форвард «горожан» Габриэл Жезус не реализовал пенальти.
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24-й тур
«Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 0:1 (0:0)
Гол: Агуэро, 73.
Нереализованный пенальти: Габриэл Жезус, 36 (вратарь).
«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Болдок, Иган, О`Коннелл, Бэшем (Робинсон, 78), Стивенс, Бешич (Ландстрем, 78), Норвуд, Флек, Макберни, Шарп (Муссе, 59).
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Ляпорт (Гарсия, 78), Зинченко, Эрнандес, Фернандинью, Де Брейне, Махрез, Габриэл Жезус (Агуэро, 68), Стерлинг (Бернарду Силва, 90+2).
Предупреждения: Бешич, 13. Норвуд, 24. Флек, 43. Фернандинью, 45+2. Эрнандес, 53. Агуэро, 83. Макберни, 84.
Судья: Мэйсон.
21 января. Шеффилд. Стадион «Брэмолл Лейн».