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Гол Агуэро принес «Манчестер Сити» победу над «Шеффилдом»

00:22
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«Шеффилд» на своем поле проиграл «Манчестер Сити» в матче 24-го тура чемпионата Англии (0:1). Единственный гол забил аргентинец Серхио Агуэро.

В конце первого тайма форвард «горожан» Габриэл Жезус не реализовал пенальти.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

24-й тур

«Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 0:1 (0:0)

Гол: Агуэро, 73.

Нереализованный пенальти: Габриэл Жезус, 36 (вратарь).

«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Болдок, Иган, О`Коннелл, Бэшем (Робинсон, 78), Стивенс, Бешич (Ландстрем, 78), Норвуд, Флек, Макберни, Шарп (Муссе, 59).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Ляпорт (Гарсия, 78), Зинченко, Эрнандес, Фернандинью, Де Брейне, Махрез, Габриэл Жезус (Агуэро, 68), Стерлинг (Бернарду Силва, 90+2).

Предупреждения: Бешич, 13. Норвуд, 24. Флек, 43. Фернандинью, 45+2. Эрнандес, 53. Агуэро, 83. Макберни, 84.

Судья: Мэйсон.

21 января. Шеффилд. Стадион «Брэмолл Лейн».

Шеффилд Юнайтед — Манчестер Сити

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/

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