Год игры Давида Луиза за «Арсенал» обошелся клубу в 24 миллиона фунтов

Прошлой весной Давид Луиз продлил контракт с «Челси», однако уже через несколько месяцев перешел в «Арсенал». «Канониры» заплатили за бразильца всего 8 миллионов фунтов стерлингов, сообщает The Athletic.

Кроме этих денег, «Арсенал» заплатил еще 6 миллионов посредникам и 10 миллионов составил оклад самого футболиста.

Скорее всего, «Арсенал» не продлит контракт с Давидом Луизом, и он покинет клуб по окончанию сезона. Дело в том, что если «канониры» воспользуются опцией продления соглашения, они будут обязаны выплатить еще несколько миллионов фунтов агентам и сохранить игроку десятимиллионную зарплату.

Давид Луиз уже несколько раз признавался, что хотел бы закончить карьеру в «Бенфике» и даже уже разговаривал с президентом «орлов» о возможном переходе.