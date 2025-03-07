Глеб: «Чтобы «Арсенал» выиграл АПЛ, должно произойти что-то непредвиденное»
Бывший полузащитник «Арсенала» Александр Глеб оценил шансы лондонцев на победу в АПЛ.
«Арсеналу» будет тяжело бороться за победу в АПЛ. «Ливерпуль» набрал отличный ход и почти не оступается. Но впереди еще 10 туров, разрыв с первым местом 13 очков, а у «Арсенала» матч в запасе с «Манчестер Юнайтед». Считайте, еще три очка у «Арсенала» есть. Чтобы «Арсенал» выиграл АПЛ, должно произойти что-то непредвиденное. У клуба почти нет на это шансов», — цитирует Глеба Metaratings.ru.
После 27 матчей «Арсенал» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии с 54 очками.
Глеб выступал за «Арсенал» с 2005 по 2008 год. В 89 матчах в составе лондонской команды белорусский полузащитник забил 7 мячей.
Источник: Metaratings.ru
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|Арсенал
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2
|Ман. Сити
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3
|МЮ
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Борнмут
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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7
|Сандерленд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Брентфорд
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Халл Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -
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