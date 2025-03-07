Глеб: «Чтобы «Арсенал» выиграл АПЛ, должно произойти что-то непредвиденное»

Бывший полузащитник «Арсенала» Александр Глеб оценил шансы лондонцев на победу в АПЛ.

«Арсеналу» будет тяжело бороться за победу в АПЛ. «Ливерпуль» набрал отличный ход и почти не оступается. Но впереди еще 10 туров, разрыв с первым местом 13 очков, а у «Арсенала» матч в запасе с «Манчестер Юнайтед». Считайте, еще три очка у «Арсенала» есть. Чтобы «Арсенал» выиграл АПЛ, должно произойти что-то непредвиденное. У клуба почти нет на это шансов», — цитирует Глеба Metaratings.ru.

После 27 матчей «Арсенал» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии с 54 очками.

Глеб выступал за «Арсенал» с 2005 по 2008 год. В 89 матчах в составе лондонской команды белорусский полузащитник забил 7 мячей.