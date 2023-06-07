Глеб: «С Гвардиолой бывали разные периоды, мы ругались, но я осознал свои ошибки»

Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб рассказал о работе с тренером Хосепом Гвардиолой, который сейчас возглавляет «Манчестер Сити».

— Он был молодым и амбициозным тренером. Был очень и эмоциональным, требовательным. Он умел зажечь, но ребята тогда сами понимали, что надо завоевывать титулы и быть на первом месте. Были разные периоды, мы ругались тоже. Но я осознал свои ошибки, эта тема закрыта, — цитирует Metaratings.ru Глеба.

— Рады его успехам?

— Да, конечно, я рад за него! Вне «Барселоны» он больше не выигрывал Лигу Чемпионов, для него это что-то особенное. Он мечтает об этом сейчас. Хосеп многое вложил, чтобы построить новую команду.

В финале Лиги чемпионов сезона-2022/23 «Манчестер Сити» сыграет с «Интером». Встреча пройдет 10 июня на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле, начало — 22.00 мск.