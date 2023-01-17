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Сегодня, 17:45

Глеб не назвал сюрпризом лидерство «Арсенала» в чемпионате Англии

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Бывший футболист «Арсенала» Александр Глеб не ожидал, что у лондонского клуба будет такой отрыв в турнирной таблице АПЛ.

«Арсенал» занимает первое место в чемпионате Англии с 47 очками после 18 туров. На второй строчке — «Манчестер Сити» с 39 баллами.

«Не ожидал, что будет вот такой отрыв, уверенно они идут первыми, доминируют практически в каждой игре. Не сказал бы, что это сюрприз, но здесь большая заслуга руководства команды, что доверили тренеру. И заслуга Артеты, он создал классную команду. Артета начал создавать команду не сегодня, ребята уже бились в предыдущих сезонах, набрались опыта и вот сейчас идеально совпало. Я уверен, что они смогут держаться до конца сезона, но как будет, трудно предсказать, потому что английский футбол — непредсказуемый.

Следующий матч против «МЮ» — если выиграют отрыв будет расти, матч за шесть очков будет", — приводит слова Глеба Metaratings.ru.

Глеб выступал за «Арсенал» с 2005-го по 2008 год. На его счету 130 матчей за английскую команду, 10 голов и 20 результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/gleb-liderstvo-arsenala-v-apl-ne-syurpriz-no-bolshaya-zasluga-rukovodstva-kluba-i-artety-220580/
Александр Глеб
Футбол
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Микель Артета
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Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 18 15 2 1 42-14 47
2
 Ман. Сити 18 12 3 3 46-18 39
3
 Ньюкасл 19 10 8 1 33-11 38
4
 МЮ 18 12 2 4 29-21 38
5
 Тоттенхэм 19 10 3 6 37-27 33
6
 Фулхэм 20 9 4 7 32-29 31
7
 Брайтон 18 9 3 6 35-25 30
8
 Брентфорд 19 7 8 4 32-28 29
9
 Ливерпуль 18 8 4 6 34-25 28
10
 Челси 19 8 4 7 22-21 28
11
 Астон Вилла 19 7 4 8 22-27 25
12
 Кр. Пэлас 18 6 4 8 17-26 22
13
 Нот. Форест 19 5 5 9 15-34 20
14
 Лестер 19 5 2 12 26-33 17
15
 Лидс 18 4 5 9 26-33 17
16
 Вулверхэмптон 19 4 5 10 12-27 17
17
 Борнмут 19 4 4 11 18-41 16
18
 Эвертон 19 3 6 10 15-26 15
19
 Саутгемптон 19 4 3 12 17-34 15
20
 Вест Хэм 19 4 3 12 15-25 15
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.09 17:00
Борнмут – Брайтон
 - : -
10.09 17:00
Лестер – Астон Вилла
 - : -
10.09 17:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 - : -
10.09 17:00
Саутгемптон – Брентфорд
 - : -
11.09 16:00
Арсенал – Эвертон
 - : -
11.09 16:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 - : -
12.09 22:00
Лидс – Нот. Форест
 - : -
12.01 23:00
Фулхэм – Челси
 2 : 1
18.01 23:00
Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
19.01 23:00
Ман. Сити – Тоттенхэм
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 15
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 13
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 10
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 6
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 17 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 17 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 2
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