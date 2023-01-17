Глеб не назвал сюрпризом лидерство «Арсенала» в чемпионате Англии

Бывший футболист «Арсенала» Александр Глеб не ожидал, что у лондонского клуба будет такой отрыв в турнирной таблице АПЛ.

«Арсенал» занимает первое место в чемпионате Англии с 47 очками после 18 туров. На второй строчке — «Манчестер Сити» с 39 баллами.

«Не ожидал, что будет вот такой отрыв, уверенно они идут первыми, доминируют практически в каждой игре. Не сказал бы, что это сюрприз, но здесь большая заслуга руководства команды, что доверили тренеру. И заслуга Артеты, он создал классную команду. Артета начал создавать команду не сегодня, ребята уже бились в предыдущих сезонах, набрались опыта и вот сейчас идеально совпало. Я уверен, что они смогут держаться до конца сезона, но как будет, трудно предсказать, потому что английский футбол — непредсказуемый.

Следующий матч против «МЮ» — если выиграют отрыв будет расти, матч за шесть очков будет", — приводит слова Глеба Metaratings.ru.

Глеб выступал за «Арсенал» с 2005-го по 2008 год. На его счету 130 матчей за английскую команду, 10 голов и 20 результативных передач.