Главред France Football: «У Роналду одна цель — уйти из футбола с большим количеством «Золотых мячей», чем у Месси»
Главный редактор France Football Паскаль Ферре высказался о соперничестве форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.
«У Роналду одна цель — уйти из футбола с большим количеством «Золотых мячей», чем у Месси, — приводит слова Ферре Marca. — Криштиану сам сказал мне об этом. Да, «Золотой мяч» — это всего лишь трофей. Но владеть им — значит иметь место в истории. Я думаю, что если бы вы посмотрели статистику Роналду и Месси, то увидели бы, что они всегда забивают много мячей в сентябре и октябре, когда происходит голосование. Не думаю, что это случайное совпадение».
Напомним, что на данный момент 36-летний Роналду обладает пятью наградами, а 34-летний Месси — шестью. 29 ноября в Париже пройдет вручение «Золотого мяча» по итогам 2021 года.
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