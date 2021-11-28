Главный редактор France Football Паскаль Ферре высказался о соперничестве форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

«У Роналду одна цель — уйти из футбола с большим количеством «Золотых мячей», чем у Месси, — приводит слова Ферре Marca. — Криштиану сам сказал мне об этом. Да, «Золотой мяч» — это всего лишь трофей. Но владеть им — значит иметь место в истории. Я думаю, что если бы вы посмотрели статистику Роналду и Месси, то увидели бы, что они всегда забивают много мячей в сентябре и октябре, когда происходит голосование. Не думаю, что это случайное совпадение».

Напомним, что на данный момент 36-летний Роналду обладает пятью наградами, а 34-летний Месси — шестью. 29 ноября в Париже пройдет вручение «Золотого мяча» по итогам 2021 года.