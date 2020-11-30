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Главный тренер «Вулверхэмптона» рассказал о состоянии Хименеса

09:21
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Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Санту рассказал о состоянии нападающего Рауля Хименес. По его словам, футболист пришел в сознание в больнице и может разговаривать.

В матче против «Арсенала» (2:1) Хименес столкнулся головами с игроком соперника Давидом Луисом. Встреча была остановлена на 10 минут, пока игрокам оказывали помощь. Хименес покинул поле на носилках без сознания и в кислородной маске.

— Хименес проходит обследование, он уже в сознании и разговаривает, он в надежных руках, — цитирует тренера BBC. — Это страшный момент. Вы видите панику медицинского персонала и в голову приходят страшные мысли.

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