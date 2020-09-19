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Главный тренер «Вулверхэмптона» подтвердил уход Жоты в «Ливерпуль»

15:55
Диогу Жота. Фото ФК «Вулверхэмптон»
Диогу Жота. Фото ФК «Вулверхэмптон»
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Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту подтвердил, что нападающий «волков» Диогу Жота продолжит карьеру в «Ливерпуле». Также, специалист подтвердил, что мерсисайдцы отправят в «Вулверхэмптон» защитника Ки-Яна Хувера.

— «Ливерпуль» получит отличного футболиста и парня, — приводит Goal.com слова Эшпириту Санту. — Думаю, что сделка устраивает всех. Диогу был очень счастлив у нас, но это нормально, когда игроки принимают новые вызовы. Уверен, что у Ки-Джана Хувера, который к нам присоединится, большое будущее.

Ранее сообщалось, что «волки» получал за Жоту 28 миллионов фунтов и права на Ки-Яна Хувера.

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