Главный тренер «Вулверхэмптона» хочет сохранить Невеша в команде

Главный тренер «Вулверхэмптона» Бруну Лажи надеется, что полузащитник Рубен Невеш останется в команде.

«Мы работаем над новым контрактом для Рубена, — цитирует тренер Sky Sports со ссылкой на The Times. — На последней игре болельщики пели «сохраните Рубена», и мы делаем все возможное, чтобы удержать его».

По данным источника, «волки» начали переговоры с 25-летним игроком о новом контракте. Клуб готов предложить Невешу улучшенные условия, которые, как сообщается, составят 100?000 фунтов стерлингов в неделю.

В сезоне-2022/23 полузащитник сыграл за «Вулверхэмптон» один матч. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро. Его контракт рассчитан до конца июня 2024 года.