Главный тренер «Вулверхэмптона» хочет сохранить Невеша в команде
Главный тренер «Вулверхэмптона» Бруну Лажи надеется, что полузащитник Рубен Невеш останется в команде.
«Мы работаем над новым контрактом для Рубена, — цитирует тренер Sky Sports со ссылкой на The Times. — На последней игре болельщики пели «сохраните Рубена», и мы делаем все возможное, чтобы удержать его».
По данным источника, «волки» начали переговоры с 25-летним игроком о новом контракте. Клуб готов предложить Невешу улучшенные условия, которые, как сообщается, составят 100?000 фунтов стерлингов в неделю.
В сезоне-2022/23 полузащитник сыграл за «Вулверхэмптон» один матч. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро. Его контракт рассчитан до конца июня 2024 года.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Борнмут
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
2
|Челси
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
3
|Ман. Сити
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Брайтон
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
7
|Тоттенхэм
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
8
|Лидс
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
9
|Астон Вилла
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|
10
|Ливерпуль
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
11
|Брентфорд
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
12
|Лестер
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
13
|Фулхэм
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
14
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Нот. Форест
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Эвертон
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
17
|МЮ
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
18
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
19
|Вест Хэм
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
20
|Кр. Пэлас
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|13.08
|14:30
|
Астон Вилла – Эвертон
|2 : 1
|13.08
|17:00
|
Арсенал – Лестер
|- : -
|13.08
|17:00
|
Брайтон – Ньюкасл
|- : -
|13.08
|17:00
|
Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|13.08
|17:00
|
Саутгемптон – Лидс
|- : -
|13.08
|17:00
|
Вулверхэмптон – Фулхэм
|- : -
|13.08
|19:30
|
Брентфорд – МЮ
|- : -
|14.08
|16:00
|
Нот. Форест – Вест Хэм
|- : -
|14.08
|18:30
|
Челси – Тоттенхэм
|- : -
|15.08
|22:00
|
Ливерпуль – Кр. Пэлас
|- : -
|Г
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|2
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|2
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|2
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|2
|
|
Джейми Варди
Лестер
|1
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Дэнни Ингс
Астон Вилла
|2
|0
|2
|
|
Тайлер Адамс
Лидс
|1
|0
|1
|
|
Родриго Бентанкур
Тоттенхэм Хотспур
|1
|0
|1