Лопетеги — о матче с «Ливерпулем»: «Вест Хэм» не заслуживает поражения с таким счетом»

Главный тренер «Вест Хэма» Хулен Лопетеги считает достойной игру команды в матче 1/16 финала Кубка английской лиги с «Ливерпулем», несмотря на поражение (1:5).

Клуб из Стратфорда доигрывал этот матч в меньшинстве — на 77-й минуте вторую желтую карточку получил Эдсон Альварес.

«Думаю, мы провели один из лучших своих матчей, но этого не скажешь, если будешь смотреть только на счет. Мы не заслуживали поражения с таким счетом, поскольку у нас было много моментов. Шансов было достаточно, но мы не забили. Когда мы остались вдесятером, стало намного сложнее, но иногда такое случается. Мы вылетели из Кубка английской лиги, теперь нужно сосредоточиться на более важных турнирах — таких как АПЛ», — приводит пресс-служба клуба слова Лопетеги.

28 сентября «Вест Хэм» в гостях сыграет против «Брентфорда» в 6-м туре чемпионата Англии. Начало матча — в 17.00 по московскому времени.