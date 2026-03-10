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Эшпириту Санту: «Я верю, что Кубок Англии помогает в плане мотивации»

Павел Лопатко

Главный тренер «Вест Хэма» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал победу над «Брентфордом» в 1/8 финала Кубка Англии (2:2, пен. 5:3).

«Мы счастливы, мы в восторге, что добились того, что планировали. Это был тяжелый матч, но атмосфера была фантастической, стадион нам очень помогает, поэтому, думаю, мы заслужили подарить этот момент счастья нашим болельщикам.

Мы начали хорошо. Это была очень плотная игра. «Брентфорд» — очень хорошая команда, но во втором тайме у нас были моменты, чтобы закрыть игру, но не хватало последнего паса или последней комбинации. Затем мы позволили «Брентфорду» провести контратаку, что привело нас к дополнительным 30 минутам и серии пенальти. Реакция команды была хорошей, мы сделали много замен, и игроки, которые вышли, помогли, так что это позитивно.

Я верю, что Кубок Англии помогает в плане мотивации, в плане того, что все находятся в тонусе, зная, что у них будет шанс сыграть. В течение недели многие игроки очень усердно работают, и мы не можем вознаградить их, что иногда несправедливо. Наличие Кубка Англии наряду с ситуацией в лиге поможет команде работать еще больше и еще больше конкурировать, нам нужны все игроки», — цитирует португальского специалиста BBC.

В четвертьфинале Кубка Англии «Вест Хэм» сыграет с «Лидсом», который на стадии 1/8 финала обыграл «Норвич».

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ФК Вест Хэм Юнайтед
Нуну Эшпириту Санту
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«Вест Хэм» обыграл «Брентфорд» по пенальти и вышел в четвертьфинал Кубка Англии

Источник: Алонсо согласовал контракт с «Ливерпулем»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 5 5 0 0 13-5 15
2
 Арсенал 5 4 0 1 8-4 12
3
 Брайтон 5 3 1 1 16-5 10
4
 Брентфорд 5 2 3 0 10-4 9
5
 Лидс 5 2 3 0 7-3 9
6
 Ливерпуль 5 2 3 0 7-4 9
7
 Эвертон 5 2 3 0 6-3 9
8
 Ньюкасл 5 2 2 1 9-9 8
9
 Халл Сити 5 2 2 1 6-4 8
10
 Челси 5 2 1 2 10-12 7
11
 Ипсвич 5 2 0 3 7-11 6
12
 МЮ 5 1 2 2 8-8 5
13
 Нот. Форест 5 1 2 2 4-5 5
14
 Кристал Пэлас 5 1 1 3 6-11 4
15
 Сандерленд 5 1 1 3 6-10 4
16
 Астон Вилла 5 1 1 3 4-9 4
17
 Ковентри 5 1 0 4 1-10 3
18
 Борнмут 5 0 3 2 6-8 3
19
 Тоттенхэм 5 0 2 3 2-8 2
20
 Фулхэм 5 0 2 3 5-8 2
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.10 14:30 Арсенал – Лидс - : -
10.10 17:00 Астон Вилла – Брентфорд - : -
10.10 17:00 Челси – Борнмут - : -
10.10 17:00 Ипсвич – Фулхэм - : -
10.10 17:00 Сандерленд – Брайтон - : -
10.10 19:30 МЮ – Тоттенхэм - : -
11.10 16:00 Кристал Пэлас – Нот. Форест - : -
11.10 16:00 Халл Сити – Эвертон - : -
11.10 18:30 Ливерпуль – Ман. Сити - : -
12.10 22:00 Ковентри – Ньюкасл - : -
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ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 5
Александер Исак
Александер Исак

Ливерпуль

 4
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 3
П
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 3
Коди Гакпо
Коди Гакпо

Ливерпуль

 3
Паскаль Грос
Паскаль Грос

Брайтон

 3
И К Ж
Жоау Гомес
Жоау Гомес

Астон Вилла

 2 1 1
Фил Фоден
Фил Фоден

Манчестер Сити

 4 1 1
Аксель Дисаси
Аксель Дисаси

Кристал Пэлас

 3 1 0
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