Эшпириту Санту: «Я верю, что Кубок Англии помогает в плане мотивации»

Главный тренер «Вест Хэма» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал победу над «Брентфордом» в 1/8 финала Кубка Англии (2:2, пен. 5:3).

«Мы счастливы, мы в восторге, что добились того, что планировали. Это был тяжелый матч, но атмосфера была фантастической, стадион нам очень помогает, поэтому, думаю, мы заслужили подарить этот момент счастья нашим болельщикам.

Мы начали хорошо. Это была очень плотная игра. «Брентфорд» — очень хорошая команда, но во втором тайме у нас были моменты, чтобы закрыть игру, но не хватало последнего паса или последней комбинации. Затем мы позволили «Брентфорду» провести контратаку, что привело нас к дополнительным 30 минутам и серии пенальти. Реакция команды была хорошей, мы сделали много замен, и игроки, которые вышли, помогли, так что это позитивно.

Я верю, что Кубок Англии помогает в плане мотивации, в плане того, что все находятся в тонусе, зная, что у них будет шанс сыграть. В течение недели многие игроки очень усердно работают, и мы не можем вознаградить их, что иногда несправедливо. Наличие Кубка Англии наряду с ситуацией в лиге поможет команде работать еще больше и еще больше конкурировать, нам нужны все игроки», — цитирует португальского специалиста BBC.

В четвертьфинале Кубка Англии «Вест Хэм» сыграет с «Лидсом», который на стадии 1/8 финала обыграл «Норвич».

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