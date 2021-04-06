Главный тренер «Вест Хэма» доволен результатами команды

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес позитивно настроен на остаток сезона чемпионата Англии. Команда поднялась на 4-е место в турнирной таблице.

«Признаться честно, если бы кто-то в начале сезона сказал мне, что «Вест Хэм» будет занимать 4-е место в таблице, его сочли бы сумасшедшим. Мы поднялись на четвертое место и хотим проделать хорошую работу.



Мы хотим бороться, быть профессионалами и хорошо играть, забивая голы. Было бы приятно, если бы игроки облегчили мне задачу, это точно. Хотя и так получается волшебство!» — цитирует Мойеса официальный сайт клуба.

После 30 туров АПЛ в активе «Вест Хэма» 52 балла. До конца сезона осталось 8 матчей.