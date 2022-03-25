Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес рассказал, что ему не хватило когда он тренировал «Манчестер Юнайтед».

«В то время у меня был опыт, я провел 11 лет в премьер-лиге на хорошем уровне и построил «Эвертон». Но в «Манчестер Юнайтед», думаю, мне нужен был шанс, чтобы вырасти. Вы говорите об игроках, которые приходят в премьер-лигу и которым нужно немного времени. Не то, чтобы мне нужно было время в премьер-лиге. Но мне нужно было время в клубе, чтобы найти себя и понять, как я двигаюсь.

Правда в том, что я хотел просто продолжить то, что сделал сэр Алекс. Я не мог быть сэром Алексом, но я хотел продолжить ту модель, которую они использовали, развивать молодых игроков, включать молодых игроков в команду, пытаться играть так как их бы устраивало.

Я оглядываюсь на это только с большой любовью, польщен тем, что мне предложили работу такого масштаба. К сожалению, я получил только 10 месяцев. Я думаю, если бы мне дали немного больше времени, я мог бы добиться большего. Но в конечном итоге я могу винить только себя, потому что мне нужно было выиграть больше игр", — цитирует Мойеса Manchester Evening News.

Мойес возглавил «Манчестер Юнайтед» в 2013 году, после того, как клуб покинул Алекс Фергюсон. По итогам сезона-2013/14 манкунианцы заняли седьмое место. В апреле Мойес был уволен.

В сезоне-2021/22 «Вест Хэм» под руководством Мойеса занимает седьмое место в АПЛ, набрав 48 очков в 30 турах.