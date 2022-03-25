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Сегодня, 16:50

«Мне нужен был шанс, чтобы вырасти». Мойес — о неудачах во время работы в «Манчестер Юнайтед»

Дэвид Мойес считает, что в «Манчестер Юнайтед» ему не дали шанса
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Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес рассказал, что ему не хватило когда он тренировал «Манчестер Юнайтед».

«В то время у меня был опыт, я провел 11 лет в премьер-лиге на хорошем уровне и построил «Эвертон». Но в «Манчестер Юнайтед», думаю, мне нужен был шанс, чтобы вырасти. Вы говорите об игроках, которые приходят в премьер-лигу и которым нужно немного времени. Не то, чтобы мне нужно было время в премьер-лиге. Но мне нужно было время в клубе, чтобы найти себя и понять, как я двигаюсь.

Правда в том, что я хотел просто продолжить то, что сделал сэр Алекс. Я не мог быть сэром Алексом, но я хотел продолжить ту модель, которую они использовали, развивать молодых игроков, включать молодых игроков в команду, пытаться играть так как их бы устраивало.

Я оглядываюсь на это только с большой любовью, польщен тем, что мне предложили работу такого масштаба. К сожалению, я получил только 10 месяцев. Я думаю, если бы мне дали немного больше времени, я мог бы добиться большего. Но в конечном итоге я могу винить только себя, потому что мне нужно было выиграть больше игр", — цитирует Мойеса Manchester Evening News.

Мойес возглавил «Манчестер Юнайтед» в 2013 году, после того, как клуб покинул Алекс Фергюсон. По итогам сезона-2013/14 манкунианцы заняли седьмое место. В апреле Мойес был уволен.

В сезоне-2021/22 «Вест Хэм» под руководством Мойеса занимает седьмое место в АПЛ, набрав 48 очков в 30 турах.

Источник: https://www.manchestereveningnews.co.uk/sport/football/football-news/manchester-united-david-moyes-manager-23498096

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⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Франция
Кот-д`Ивуар

ТБ 2.5

21%

1.90

П1

19%

1.39

X2

11%

3.00
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Англия
Швейцария

П1

23%

1.75

ИТБ1 (1.5)

16%

1.95

Обе забьют - да

15%

2.07
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Нидерланды
Дания

П1

18%

1.90

Обе забьют - да

17%

1.92

ТБ 2.0

13%

1.52
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Манчестер Юнайтед
Дэвид Мойес
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 29 22 4 3 68-18 70
2
 Ливерпуль 29 21 6 2 75-20 69
3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
5
 Тоттенхэм 29 16 3 10 47-36 51
6
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
7
 Вест Хэм 30 14 6 10 49-39 48
8
 Вулверхэмптон 30 14 4 12 31-26 46
9
 Астон Вилла 29 11 3 15 41-40 36
10
 Лестер 27 10 6 11 42-46 36
11
 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
12
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
13
 Брайтон 29 7 12 10 26-36 33
14
 Ньюкасл 29 7 10 12 32-49 31
15
 Брентфорд 30 8 6 16 33-47 30
16
 Лидс 30 7 8 15 34-67 29
17
 Эвертон 27 7 4 16 29-47 25
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
Результаты / календарь
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37 тур
38 тур
18.12 00:00
Астон Вилла – Бернли
 - : -
18.12 20:30
Лидс – Арсенал
 1 : 4
19.12 17:00
Вулверхэмптон – Челси
 0 : 0
19.12 17:15
Ньюкасл – Ман. Сити
 0 : 4
19.12 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 2 : 2
11.01 22:45
Саутгемптон – Брентфорд
 4 : 1
12.01 22:45
Вест Хэм – Норвич
 2 : 0
15.02 23:15
МЮ – Брайтон
 2 : 0
23.02 22:30
Уотфорд – Кр. Пэлас
 1 : 4
20.04 21:45
Эвертон – Лестер
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 13
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 13
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 23 1 3
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 16 1 6
Гранит Джака

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 17 1 6
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