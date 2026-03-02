Футбол
Сегодня, 01:40

Тудор — про гол «Фулхэма» в ворота «Тоттенхэма»: «Это жульничество»

Павел Лопатко

Главный тренер «Тоттенхэма» Игор Тудор прокомментировал поражение от «Фулхэма» (1:2) в гостевом матче 28-го тура чемпионата Англии.

«Конечно, это фол (толчок Рауля Хименеса в сторону Раду Дрэгушина — прим. «СЭ»). Девять из десяти человек скажут, что это фол, я уверен, потому что это настолько очевидно. Иногда критерии не отличаются последовательностью. На прошлой неделе случилось то же самое в нашей игре с «Арсеналом». Хименес думал не о мяче, он думал о том, как сжульничать, поэтому он толкнул игрока, и они забили гол. Так что это жульничество, и это фол.

Проблемы гораздо серьезнее. Ситуация сложная. Много проблем, я не могу сказать вам ничего нового. Ничего нового. Нам нужно найти голос внутри каждого из нас. Я сказал игрокам: «Всегда важно то, что ты собираешься делать, что ты хочешь делать с собой». Больше характера, больше желания что-то сделать до того, как реагировать, много чего.

Нам не хватает качества в атаке, чтобы забить гол, нам не хватает движения в центре поля, и нам не хватает умения терпеть и не пропускать в обороне. Так что ситуация удивительная», — сказал 47-летний хорватский специалист на пресс-конференции.

«Тоттенхэм» (29 очков после 28 матчей) располагается на 16-м месте в таблице чемпионата Англии.

Игор Тудор
ФК Тоттенхэм Хотспур
«Динамо» разгромило «Крылья», ЦСКА проиграл «Ахмату»: голы дня
«Черноморец» — «Торпедо»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Волга»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» обыграл «Ростов», «Локо» победил «Пари НН»: голы дня
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Челябинск»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Зенит» победил «Балтику»: видео
«Факел» — «Урал»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Арсенал»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Ноттингем Форест» — «Фенербахче»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Генк» — «Динамо» (Загреб): Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Штутгарт» — «Селтик»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Болонья» — «Бранн»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Виктория» Пл — «Панатинаикос»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Ференцварош» — «Лудогорец»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Реал» — «Бенфика»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«ПСЖ» — «Монако»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Ювентус» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Аталанта» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Интер» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Ньюкасл» — «Карабах»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Атлетико» — «Брюгге»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
