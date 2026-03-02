Тудор — про гол «Фулхэма» в ворота «Тоттенхэма»: «Это жульничество»
Главный тренер «Тоттенхэма» Игор Тудор прокомментировал поражение от «Фулхэма» (1:2) в гостевом матче 28-го тура чемпионата Англии.
«Конечно, это фол (толчок Рауля Хименеса в сторону Раду Дрэгушина — прим. «СЭ»). Девять из десяти человек скажут, что это фол, я уверен, потому что это настолько очевидно. Иногда критерии не отличаются последовательностью. На прошлой неделе случилось то же самое в нашей игре с «Арсеналом». Хименес думал не о мяче, он думал о том, как сжульничать, поэтому он толкнул игрока, и они забили гол. Так что это жульничество, и это фол.
Проблемы гораздо серьезнее. Ситуация сложная. Много проблем, я не могу сказать вам ничего нового. Ничего нового. Нам нужно найти голос внутри каждого из нас. Я сказал игрокам: «Всегда важно то, что ты собираешься делать, что ты хочешь делать с собой». Больше характера, больше желания что-то сделать до того, как реагировать, много чего.
Нам не хватает качества в атаке, чтобы забить гол, нам не хватает движения в центре поля, и нам не хватает умения терпеть и не пропускать в обороне. Так что ситуация удивительная», — сказал 47-летний хорватский специалист на пресс-конференции.
«Тоттенхэм» (29 очков после 28 матчей) располагается на 16-м месте в таблице чемпионата Англии.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|29
|19
|7
|3
|58-22
|64
|
2
|Ман. Сити
|28
|18
|5
|5
|57-25
|59
|
3
|Астон Вилла
|28
|15
|6
|7
|38-30
|51
|
4
|МЮ
|28
|14
|9
|5
|50-38
|51
|
5
|Ливерпуль
|28
|14
|6
|8
|47-37
|48
|
6
|Челси
|28
|12
|9
|7
|49-33
|45
|
7
|Брентфорд
|28
|13
|4
|11
|44-40
|43
|
8
|Эвертон
|28
|11
|7
|10
|32-33
|40
|
9
|Фулхэм
|28
|12
|4
|12
|40-42
|40
|
10
|Борнмут
|28
|9
|12
|7
|44-46
|39
|
11
|Сандерленд
|28
|9
|10
|9
|29-34
|37
|
12
|Брайтон
|28
|9
|10
|9
|38-35
|37
|
13
|Ньюкасл
|28
|10
|6
|12
|40-42
|36
|
14
|Кр. Пэлас
|28
|9
|8
|11
|30-34
|35
|
15
|Лидс
|28
|7
|10
|11
|37-47
|31
|
16
|Тоттенхэм
|28
|7
|8
|13
|38-43
|29
|
17
|Нот. Форест
|28
|7
|6
|15
|26-41
|27
|
18
|Вест Хэм
|28
|6
|7
|15
|34-54
|25
|
19
|Бернли
|28
|4
|7
|17
|32-56
|19
|
20
|Вулверхэмптон
|29
|2
|7
|20
|20-51
|13
|27.02
|23:00
|Вулверхэмптон – Астон Вилла
|2 : 0
|28.02
|15:30
|Борнмут – Сандерленд
|1 : 1
|28.02
|18:00
|Бернли – Брентфорд
|3 : 4
|28.02
|18:00
|Ливерпуль – Вест Хэм
|5 : 2
|28.02
|18:00
|Ньюкасл – Эвертон
|2 : 3
|28.02
|20:30
|Лидс – Ман. Сити
|0 : 1
|1.03
|17:00
|Брайтон – Нот. Форест
|2 : 1
|1.03
|17:00
|Фулхэм – Тоттенхэм
|2 : 1
|1.03
|17:00
|МЮ – Кр. Пэлас
|2 : 1
|1.03
|19:30
|Арсенал – Челси
|2 : 1
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|22
|
|
Игор Тиаго
Брентфорд
|18
|
|
Антуан Семеньо
Манчестер Сити
|14
|П
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|13
|
|
Райан Шерки
Манчестер Сити
|7
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Кристиан Ромеро
Тоттенхэм Хотспур
|21
|1
|8
|
|
Мойсес Кайседо
Челси
|23
|1
|8
|
|
Рейнилдо Мандава
Сандерленд
|17
|1
|6