Тудор — про гол «Фулхэма» в ворота «Тоттенхэма»: «Это жульничество»

Главный тренер «Тоттенхэма» Игор Тудор прокомментировал поражение от «Фулхэма» (1:2) в гостевом матче 28-го тура чемпионата Англии.

«Конечно, это фол (толчок Рауля Хименеса в сторону Раду Дрэгушина — прим. «СЭ»). Девять из десяти человек скажут, что это фол, я уверен, потому что это настолько очевидно. Иногда критерии не отличаются последовательностью. На прошлой неделе случилось то же самое в нашей игре с «Арсеналом». Хименес думал не о мяче, он думал о том, как сжульничать, поэтому он толкнул игрока, и они забили гол. Так что это жульничество, и это фол.

Проблемы гораздо серьезнее. Ситуация сложная. Много проблем, я не могу сказать вам ничего нового. Ничего нового. Нам нужно найти голос внутри каждого из нас. Я сказал игрокам: «Всегда важно то, что ты собираешься делать, что ты хочешь делать с собой». Больше характера, больше желания что-то сделать до того, как реагировать, много чего.

Нам не хватает качества в атаке, чтобы забить гол, нам не хватает движения в центре поля, и нам не хватает умения терпеть и не пропускать в обороне. Так что ситуация удивительная», — сказал 47-летний хорватский специалист на пресс-конференции.

«Тоттенхэм» (29 очков после 28 матчей) располагается на 16-м месте в таблице чемпионата Англии.