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Сегодня, 13:31

Главный тренер «Тоттенхэма» Конте признал, что может быть уволен до завершения сезона

Виктория Кравченко
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Антонио Конте.
Фото Reuters

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте считает, что может быть уволен еще до завершения сезона. Соглашение специалиста рассчитано до лета 2023 года.

Ранее «шпоры» вылетели из Лиги чемпионов, проиграв в 1/8 финала «Милану» (0:1, 0:0).

«У меня контракт с «Тоттенхэмом», по окончании сезона мы решим с клубом, что будет дальше. Меня могут уволить еще до окончания сезона», — цитирует итальянца The Guardian.

Конте возглавил «Тоттенхэм» в ноябре 2021 года. В турнирной таблице АПЛ клуб занимает 4-е место.

Антонио Конте
ФК Тоттенхэм Хотспур
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 26 20 3 3 59-25 63
2
 Ман. Сити 26 18 4 4 66-25 58
3
 МЮ 25 15 4 6 41-35 49
4
 Тоттенхэм 26 14 3 9 46-36 45
5
 Ливерпуль 25 12 6 7 47-28 42
6
 Ньюкасл 24 10 11 3 35-17 41
7
 Фулхэм 26 11 6 9 38-34 39
8
 Брайтон 23 11 5 7 43-29 38
9
 Брентфорд 24 9 11 4 40-32 38
10
 Челси 25 9 7 9 24-25 34
11
 Астон Вилла 25 10 4 11 31-38 34
12
 Кр. Пэлас 25 6 9 10 21-32 27
13
 Вулверхэмптон 26 7 6 13 19-35 27
14
 Нот. Форест 25 6 8 11 20-44 26
15
 Лестер 25 7 3 15 36-43 24
16
 Вест Хэм 25 6 5 14 23-33 23
17
 Лидс 25 5 7 13 29-40 22
18
 Эвертон 26 5 7 14 19-38 22
19
 Саутгемптон 25 6 3 16 20-41 21
20
 Борнмут 25 5 6 14 24-51 21
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11.03 15:30
Борнмут – Ливерпуль
 - : -
11.03 18:00
Эвертон – Брентфорд
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11.03 18:00
Лидс – Брайтон
 - : -
11.03 18:00
Лестер – Челси
 - : -
11.03 18:00
Тоттенхэм – Нот. Форест
 - : -
11.03 20:30
Кр. Пэлас – Ман. Сити
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Фулхэм – Арсенал
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МЮ – Саутгемптон
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Гарри Кейн

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Айван Тони

Брентфорд

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П
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Манчестер Сити

 12
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 9
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 24 1 6
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

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Тайрик Митчелл

Тайрик Митчелл

Кристал Пэлас

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