Главный тренер «Тоттенхэма» Конте признал, что может быть уволен до завершения сезона

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте считает, что может быть уволен еще до завершения сезона. Соглашение специалиста рассчитано до лета 2023 года.

Ранее «шпоры» вылетели из Лиги чемпионов, проиграв в 1/8 финала «Милану» (0:1, 0:0).

«У меня контракт с «Тоттенхэмом», по окончании сезона мы решим с клубом, что будет дальше. Меня могут уволить еще до окончания сезона», — цитирует итальянца The Guardian.

Конте возглавил «Тоттенхэм» в ноябре 2021 года. В турнирной таблице АПЛ клуб занимает 4-е место.