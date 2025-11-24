Франк после поражения от «Арсенала»: «Стоит учитывать, с чего мы начинали. В прошлом году мы заняли 17-е место»

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк прокомментировал поражение от «Арсенала» (1:4) в гостевом матче 12-го тура чемпионата Англии.

«Безусловно, нам есть еще над чем работать. Думаю, будет справедливо сказать, что мы очень разочарованы и недовольны сегодняшней игрой. Я не хочу от этого открещиваться. Я приношу извинения болельщикам. Но также стоит учитывать, с чего мы начинали. В прошлом году мы заняли 17-е место. Мы пытались построить игру, но сегодня это выглядело так, будто мы ничего не строили.

Я выпустил команду в схеме 5-4-1, изменил ее в перерыве, и очень «удачно» — через минуту после возобновления игры они забили. 3:0. Дальше вы знаете», — сказал датский специалист на пресс-конференции.

«Тоттенхэм» занимает 10-е место в таблице чемпионата Англии — у лондонской команды 18 очков после 12 матчей.