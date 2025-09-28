Футбол
28 сентября, 11:32

Франк — о ничьей с «Вулверхэмптоном»: «Игра была фантастической. В итоге мы заслуженно сравняли счет»

Павел Лопатко

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк прокомментировал ничью с «Вулверхэмптоном» (1:1) в домашнем матче 6-го тура АПЛ.

«Я думаю, мы провели хороший первый тайм во многих отношениях. Не имея достаточного количества голевых моментов, мы несколько раз попадали в опасные ситуации, в которых могли бы реализовать гораздо больше. У нас был отличный шанс забить гол. «Волков» и близко не было видно.

Во втором тайме, после их гола, мне показалось, что мы немного потеряли контроль. Мы не сохранили должной структуры. На мой взгляд, мы слишком торопились. Игра была фантастической. В итоге мы заслуженно сравняли счет»

Может ли это быть самый напряженный сезон в АПЛ? Возможно, вы правы. Это определенно очень, очень конкурентный сезон. Без сомнения. Да, очень тугой», — сказал датский тренер на пресс-конференции.

«Тоттенхэм», набрав в шести матчах 11 очков, занимает пятое место в турнирной таблице.

ФК Тоттенхэм Хотспур
Томас Франк
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 6 5 0 1 12-7 15
2
 Арсенал 6 4 1 1 12-3 13
3
 Кр. Пэлас 6 3 3 0 8-3 12
4
 Борнмут 6 3 2 1 8-7 11
5
 Сандерленд 6 3 2 1 7-4 11
6
 Тоттенхэм 6 3 2 1 11-4 11
7
 Ман. Сити 6 3 1 2 14-6 10
8
 Брайтон 6 2 2 2 9-9 8
9
 Фулхэм 6 2 2 2 7-8 8
10
 Эвертон 6 2 2 2 7-6 8
11
 Челси 6 2 2 2 11-8 8
12
 Лидс 6 2 2 2 6-9 8
13
 Брентфорд 6 2 1 3 9-11 7
14
 МЮ 6 2 1 3 7-11 7
15
 Ньюкасл 6 1 3 2 4-5 6
16
 Астон Вилла 6 1 3 2 4-6 6
17
 Нот. Форест 6 1 2 3 5-10 5
18
 Вест Хэм 6 1 1 4 6-14 4
19
 Бернли 6 1 1 4 6-13 4
20
 Вулверхэмптон 6 0 1 5 4-13 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.10 22:00
Борнмут – Фулхэм
 - : -
4.10 14:30
Лидс – Тоттенхэм
 - : -
4.10 17:00
Арсенал – Вест Хэм
 - : -
4.10 17:00
МЮ – Сандерленд
 - : -
4.10 19:30
Челси – Ливерпуль
 - : -
5.10 16:00
Астон Вилла – Бернли
 - : -
5.10 16:00
Эвертон – Кр. Пэлас
 - : -
5.10 16:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
5.10 16:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 - : -
5.10 18:30
Брентфорд – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Холанн

Эрлин Холанн

Манчестер Сити

 8
Джейдон Энтони

Джейдон Энтони

Бернли

 4
Антуан Семеньо

Антуан Семеньо

Борнмут

 4
П
Джек Грилиш

Джек Грилиш

Эвертон

 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Сандерленд

 3
Эль-Хаджи Малик Диуф

Эль-Хаджи Малик Диуф

Вест Хэм

 3
И К Ж
Рейнилдо Мандава

Рейнилдо Мандава

Сандерленд

 5 1 1
Тоте Гомеш

Тоте Гомеш

Вулверхэмптон

 6 1 1
Тревор Чалоба

Тревор Чалоба

Челси

 6 1 1
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

Новости
