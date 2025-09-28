Франк — о ничьей с «Вулверхэмптоном»: «Игра была фантастической. В итоге мы заслуженно сравняли счет»

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк прокомментировал ничью с «Вулверхэмптоном» (1:1) в домашнем матче 6-го тура АПЛ.

«Я думаю, мы провели хороший первый тайм во многих отношениях. Не имея достаточного количества голевых моментов, мы несколько раз попадали в опасные ситуации, в которых могли бы реализовать гораздо больше. У нас был отличный шанс забить гол. «Волков» и близко не было видно.

Во втором тайме, после их гола, мне показалось, что мы немного потеряли контроль. Мы не сохранили должной структуры. На мой взгляд, мы слишком торопились. Игра была фантастической. В итоге мы заслуженно сравняли счет»

Может ли это быть самый напряженный сезон в АПЛ? Возможно, вы правы. Это определенно очень, очень конкурентный сезон. Без сомнения. Да, очень тугой», — сказал датский тренер на пресс-конференции.

«Тоттенхэм», набрав в шести матчах 11 очков, занимает пятое место в турнирной таблице.