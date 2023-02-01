Конте успешно перенес операцию по удалению желчного пузыря

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте в своих социальных сетях написал, что успешно перенес операцию по удалению желчного пузыря.

«Спасибо за ваши теплые сообщения. Моя операция прошла успешно. И я уже чувствую себя лучше. Пришло время для восстановления. Я не могу уже дождаться, когда вернусь на поле к своей команде», — написал Конте.

53-летнему специалисту недавно стало плохо из-за сильных болей в животе. Врачи поставили ему диагноз холецистит (воспаление желчного пузыря).

Конте возглавляет «Тоттенхэм» с ноября 2021 года. Контракт рассчитан до лета 2023. «Шпоры» занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 36 очков в 21 матче.