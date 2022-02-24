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Конте: «Впервые в жизни я проиграл четыре матча из пяти. Возможно, я не так хорош для «Тоттенхэма»

Антонио Конте огорчен очередным поражением «Тоттенхэма» от «Бернли»
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал поражение от «Бернли» (0:1) в перенесенном матче 13-го тура АПЛ.

«Мы проиграли четыре из последних пяти матчей, — приводит слова Конте BBC. — Такова реальность. Это крайне разочаровывающая ситуация. Я усердно работаю, пытаюсь вывести игроков на их лучший уровень, но слишком честен для того, чтобы закрывать на все это глаза. В субботу нас ждет очередная встреча, и это подходящий момент для того, чтобы оценить ситуацию. Я не привык к такому. Я отдаю все силы, но ничего не меняется«.

По словам тренера, в последних пяти встречах его подопечные играли так, словно идут в зоне вылета.

«Я хочу взять ответственность на себя. Мы много работаем и делаем все, что в наших силах. Впервые в жизни я проиграл четыре матча из пяти. Возможно, я не так хорош для «Тоттенхэма». Но я хочу завершить сезон. Ненавижу проигрывать», — сказал он.

«Тоттенхэм» после 24 туров АПЛ набрал 39 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. Команда потерпела четыре поражения в последних пяти играх.

Источник: https://www.bbc.com/sport/live/football/60347467
Антонио Конте
Футбол
ФК Бернли
ФК Тоттенхэм Хотспур
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 Ман. Сити 26 20 3 3 63-17 63
2
 Ливерпуль 26 18 6 2 70-20 60
3
 Челси 25 14 8 3 49-18 50
4
 МЮ 26 13 7 6 44-34 46
5
 Арсенал 23 13 3 7 36-26 42
6
 Вест Хэм 26 12 6 8 45-34 42
7
 Вулверхэмптон 24 12 4 8 23-18 40
8
 Тоттенхэм 24 12 3 9 31-32 39
9
 Брайтон 25 7 12 6 25-28 33
10
 Саутгемптон 25 7 11 7 32-37 32
11
 Кр. Пэлас 26 6 11 9 36-37 29
12
 Астон Вилла 24 8 3 13 31-37 27
13
 Лестер 23 7 6 10 37-43 27
14
 Брентфорд 26 6 6 14 27-42 24
15
 Лидс 25 5 8 12 29-56 23
16
 Эвертон 23 6 4 13 28-40 22
17
 Ньюкасл 24 4 10 10 26-45 22
18
 Бернли 23 3 11 9 21-29 20
19
 Уотфорд 25 5 3 17 25-47 18
20
 Норвич 25 4 5 16 15-53 17
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Брентфорд – Уотфорд
 2 : 1
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11.12 18:00
Арсенал – Саутгемптон
 3 : 0
11.12 18:00
Ливерпуль – Астон Вилла
 1 : 0
11.12 18:00
Челси – Лидс
 3 : 2
11.12 20:30
Норвич – МЮ
 0 : 1
12.12 17:00
Бернли – Вест Хэм
 0 : 0
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Лестер – Ньюкасл
 4 : 0
12.12 19:30
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