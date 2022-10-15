Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал победу над «Эвертоном» (2:0) в матче 11-го тура чемпионата Англии.

«Мы должны быть очень довольны, потому что, на мой взгляд, провели хорошую игру, создали много моментов. Мне понравился наш настрой, очень хорошо начали и были внимательны в первом тайме. Несмотря на сложность игры, и, несмотря на травмы, мы смогли разрешить ситуацию. Это значит, что игроки растут во многих аспектах. Я очень горжусь игроками. Я думаю, болельщикам «Тоттенхэма» понравится это выступление, и мы надеемся продолжать в том же духе», — приводит слова Конте BBC.

«Тоттенхэм» догнал «Манчестер Сити» по очкам в турнирной таблице АПЛ — у обеих команд по 23 очка. «Шпоры» идут на третьей строчке, они провели 10 матчей в чемпионате, в то время как занимающий вторую строчку «Сити» сыграл 9 встреч.