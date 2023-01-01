Конте: «Первый гол, который мы пропустили, убил в нас уверенность»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антони Контео оценил игру команды в матче 18-го тура чемпионата Англии против «Астон Виллы» (0:2).

«В первом тайме мы играли с хорошей интенсивностью. А затем пропустили необязательный гол, и тогда уверенность моих игроков упала.

Нужно уметь справляться с такими ситуациями. Мы должны бороться в каждой игре за одно или за три очка.

Я уверен, что если бы мы не пропустили этот первый гол, могли бы выиграть игру. Гол, который мы пропустили, убил в нас уверенность.

Я хочу быть честным, я хочу быть предельно ясным. Я сказал это клубу, я высказал свое мнение. Болельщики заслуживают лучшего», — приводит слова тренера BBC.