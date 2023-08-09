Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу: «Хотим приобрести еще одного защитника после ван де Вена»
Постекоглу заявил, что «Тоттенхэм» намерен подписать еще одного защитника
Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу заявил, что клуб намерен подписать еще одного центрального защитника.
«Мы должны посмотреть, кто уйдет из команды. Также мы хотим приобрести еще одного центрального защитника после ван де Вена», — приводит слова Постекоглу журналист Фабрицио Романо.
Инсайдер сообщает, что защитник «Торино» Перр Схюрс находится в списке потенциальных приобретений «Тоттенхэма». Игрок заинтересован в переходе в АПЛ.
8 августа «шпоры» объявили о подписании контракта с Микки ван де Веном до лета 2029 года.
Источник: Фабрицио Романо
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