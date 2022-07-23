Главный тренер сборной Португалии рассказал, когда Роналду завершит карьеру

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал, что думает о форварде Криштиану Роналду и предположил, когда футболист будет готов завершить игровую карьеру.

«Однажды момент он почувствует, что его состояние уже не то. Он завершит карьеру, если поймёт, что уже не может быть прежним Роналду», — цитирует Сантуша TIVI24.

37-летний Роналду в прошедшем сезоне провел 37 матчей за «МЮ», забив 24 гола и сделав 3 ассиста.