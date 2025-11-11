Футбол
11 ноября, 03:41

Нагельсман: «Общая ситуация в «Ливерпуле» не облегчает задачу Вирцу»

Павел Лопатко

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман считает, что нестабильность «Ливерпуля» в сезоне-2025/26 может негативно влиять на форму полузащитника Флориана Вирца, и призвал его партнеров начать реализовывать создаваемые 22-летним немцем моменты.

«Если честно, общая ситуация тоже не облегчает задачу Фло. Вся команда в этом году не так стабильна, как в прошлом. Сейчас гораздо сложнее вписаться в команду. Если посмотреть на матч с «Сити», [«Ливерпуль»] был фактически слабее на протяжении всех 90 минут. Поэтому Фло тоже сложно оказывать большое влияние. В конечном счете общая ситуация такова, что ему просто нужно немного больше времени, и это нормально; мы видим это и у других игроков, которые переходят в Премьер-лигу.

Мы все знаем, на что он способен, и для игрока его возраста совершенно нормально переживать некоторый спад формы. Мы не можем ожидать, что он будет стабильно выступать на одном уровне три года подряд.

Вместо этого нам всем нужно немного поддержать его, чтобы он мог очистить голову здесь [в сборной], а затем, возможно, «Ливерпуль» тоже мог бы помочь ему, реализовывая некоторые из создаваемых им моментов», — сказал Нагельсман на пресс-конференции.

В сезоне-2025/26 Вирц в 16 матчах во всех турнирах сделал 3 результативные передачи.

