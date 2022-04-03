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Сегодня, 14:32

Главный тренер сборной Бельгии предположил, что Лукаку стоит уйти из «Челси»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес предположил, что форварду национальной команды и «Челси» Ромелу Лукаку стоит сменить клуб.

«Если говорить о Ромелу, то у него более 100 матчей за сборную, он — часть группы футболистов, которая полностью знает команду изнутри. До лета я не собираюсь оценивать состояние игроков, но многие могут поменять клубы в летнее трансферное окно.
Лукаку нужно будет оценить свое положение ближе к сентябрю, то же касается Эдена Азара и многих других. Но Ромелу — один из футболистов, для которых ближайшее лето может стать одним из главных в карьере. У меня хорошие отношения со всеми игроками. Я никогда не скажу кому-то, что делать, но мы всегда делимся мыслями. Сейчас для Лукаку главное — успешно доиграть сезон в «Челси» и убедиться в том, что он важен для команды», — приводит The Sun слова Мартинеса.

В сезоне-2021/22 Лукаку забил 12 голов и отдал 2 результативных передачи в 35 матчах за «Челси». Ранее сообщалось, что 28-летний форвард может вернуться в «Интер», из которого перешел в лондонский клуб летом 2021 года.

Источник: https://www.thesun.co.uk/sport/football/18147385/romelu-lukaku-chelsea-world-cup-belgium/

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 0
Динамо 0
1-й тайм

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

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24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 0
Матч завершен

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
Ромелу Лукаку
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 30 23 4 3 70-18 73
2
 Ливерпуль 30 22 6 2 77-20 72
3
 Челси 29 17 8 4 58-23 59
4
 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
5
 Тоттенхэм 29 16 3 10 47-36 51
6
 МЮ 30 14 9 7 49-41 51
7
 Вулверхэмптон 31 15 4 12 33-27 49
8
 Вест Хэм 30 14 6 10 49-39 48
9
 Лестер 28 10 7 11 43-47 37
10
 Астон Вилла 30 11 3 16 42-42 36
11
 Саутгемптон 30 8 12 10 37-46 36
12
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
13
 Брайтон 30 7 13 10 26-36 34
14
 Брентфорд 31 9 6 16 37-48 33
15
 Ньюкасл 29 7 10 12 32-49 31
16
 Лидс 31 7 9 15 35-68 30
17
 Эвертон 27 7 4 16 29-47 25
18
 Уотфорд 30 6 4 20 29-57 22
19
 Бернли 28 3 12 13 22-40 21
20
 Норвич 30 4 6 20 18-63 18
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2.04 14:30
Ливерпуль – Уотфорд
 2 : 0
2.04 17:00
Бернли – Ман. Сити
 0 : 2
2.04 17:00
Брайтон – Норвич
 0 : 0
2.04 17:00
Вулверхэмптон – Астон Вилла
 2 : 1
2.04 17:00
Лидс – Саутгемптон
 1 : 1
2.04 17:00
Челси – Брентфорд
 1 : 4
2.04 19:30
МЮ – Лестер
 1 : 1
3.04 16:00
Вест Хэм – Эвертон
 - : -
3.04 18:30
Тоттенхэм – Ньюкасл
 - : -
4.04 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
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Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 14
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 13
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 24 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 17 1 6
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 17 1 6
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