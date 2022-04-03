Главный тренер сборной Бельгии предположил, что Лукаку стоит уйти из «Челси»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес предположил, что форварду национальной команды и «Челси» Ромелу Лукаку стоит сменить клуб.

«Если говорить о Ромелу, то у него более 100 матчей за сборную, он — часть группы футболистов, которая полностью знает команду изнутри. До лета я не собираюсь оценивать состояние игроков, но многие могут поменять клубы в летнее трансферное окно.

Лукаку нужно будет оценить свое положение ближе к сентябрю, то же касается Эдена Азара и многих других. Но Ромелу — один из футболистов, для которых ближайшее лето может стать одним из главных в карьере. У меня хорошие отношения со всеми игроками. Я никогда не скажу кому-то, что делать, но мы всегда делимся мыслями. Сейчас для Лукаку главное — успешно доиграть сезон в «Челси» и убедиться в том, что он важен для команды», — приводит The Sun слова Мартинеса.

В сезоне-2021/22 Лукаку забил 12 голов и отдал 2 результативных передачи в 35 матчах за «Челси». Ранее сообщалось, что 28-летний форвард может вернуться в «Интер», из которого перешел в лондонский клуб летом 2021 года.