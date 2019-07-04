Главный тренер сборной Бельгии Мартинес может возглавить "Ньюкасл"

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес может возглавить "Ньюкасл". Руководство "сорок" ожидает разрешения на запрос начать переговоры с 45-летним специалистом, сообщает The Sun. Напомним, Рафаэль Бенитес покинул клуб по истечении срока контракта и возглавил китайский "Далянь Ифан".

Роберто Мартинес вместе со сборной Бельгии занял третье место на чемпионате мира в России. Ранее он привел "Уиган" к победе в Кубке Англии. Также в Англии он работал с "Суонси" и "Эвертоном".

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