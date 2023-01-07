Главный тренер «Саутгемптона» Джонс: «Я доволен и горжусь своим футбольным клубом сегодня»

Главный тренер «Саутгемптона» Натан Джонс высказался о победе команды над «Кристал Пэлас» в матче 3-го квалификационного раунда Кубка Англии (2:1).

«Я действительно рад. Это небольшой шаг, но он сделан против команды Премьер-лиги, которая была очень сильна, и против них действительно трудно играть. Мы проявили настоящий характер, настоящее желание, были агрессивны, и у нас это будет получаться еще лучше. Мы показали, что команда хороша и готова к работе. Я доволен и горжусь своим футбольным клубом сегодня, потому что мы проявили сильный характер», — сказал тренер.

11 января «Саутгемптон» встретится с «Манчестер Сити». Матч начнется в 23:00 по московскому времени.