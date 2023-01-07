Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 18:48

Главный тренер «Саутгемптона» Джонс: «Я доволен и горжусь своим футбольным клубом сегодня»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Саутгемптона» Натан Джонс высказался о победе команды над «Кристал Пэлас» в матче 3-го квалификационного раунда Кубка Англии (2:1).

«Я действительно рад. Это небольшой шаг, но он сделан против команды Премьер-лиги, которая была очень сильна, и против них действительно трудно играть. Мы проявили настоящий характер, настоящее желание, были агрессивны, и у нас это будет получаться еще лучше. Мы показали, что команда хороша и готова к работе. Я доволен и горжусь своим футбольным клубом сегодня, потому что мы проявили сильный характер», — сказал тренер.

11 января «Саутгемптон» встретится с «Манчестер Сити». Матч начнется в 23:00 по московскому времени.

Источник: https://www.southamptonfc.com/news/2023-01-07/reaction-nathan-jones-crystal-palace-southampton-fa-cup-2022-23
Футбол
ФК Саутгемптон
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Звезду фигурного катания из Италии затравили за приезд в Россию. Он мечтал потренироваться у Тутберидзе
Прыгал шесть тройных, а потом написал кулинарную книгу. Зигзаг в судьбе звезды фигурного катания
В Донбассе произошла танковая дуэль российских солдат и бойцов ВСУ
В Германии сообщили о важных выводах Путина из отношения НАТО к РФ в 1990-х годах
Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
Американский экс-разведчик заявил о проигрыше Киева до поставок нового оружия
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Челси» начал переговоры по трансферу нападающего Маркуса Тюрама

Гарри Кейн не думает о том, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 17 14 2 1 40-14 44
2
 Ман. Сити 17 12 3 2 45-16 39
3
 Ньюкасл 18 9 8 1 32-11 35
4
 МЮ 17 11 2 4 27-20 35
5
 Тоттенхэм 18 10 3 5 37-25 33
6
 Ливерпуль 17 8 4 5 34-22 28
7
 Фулхэм 18 8 4 6 30-27 28
8
 Брайтон 17 8 3 6 32-25 27
9
 Брентфорд 18 6 8 4 30-28 26
10
 Челси 17 7 4 6 20-19 25
11
 Кр. Пэлас 17 6 4 7 17-25 22
12
 Астон Вилла 18 6 4 8 20-26 22
13
 Лестер 18 5 2 11 26-31 17
14
 Лидс 17 4 5 8 25-31 17
15
 Нот. Форест 18 4 5 9 13-34 17
16
 Борнмут 18 4 4 10 18-39 16
17
 Эвертон 18 3 6 9 14-24 15
18
 Вест Хэм 18 4 3 11 15-24 15
19
 Вулверхэмптон 18 3 5 10 11-27 14
20
 Саутгемптон 18 3 3 12 15-33 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.09 17:00
Борнмут – Брайтон
 - : -
10.09 17:00
Лестер – Астон Вилла
 - : -
10.09 17:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 - : -
10.09 17:00
Саутгемптон – Брентфорд
 - : -
11.09 16:00
Арсенал – Эвертон
 - : -
11.09 16:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 - : -
11.09 18:30
Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
12.09 22:00
Лидс – Нот. Форест
 - : -
12.01 23:00
Фулхэм – Челси
 - : -
19.01 23:00
Ман. Сити – Тоттенхэм
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 15
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 12
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 6
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 16 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 16 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости