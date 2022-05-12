Главный тренер «Ньюкасла» поделился трансферными планами команды

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау поделился планами своей команды на летнее трансферное окно. Специалист отметил, что состав будет изменен частично.

«Конечно, финансовый фэйр-плей будет иметь большое влияние, но «Ньюкасл» не собирается полностью обновлять состав. У нас есть амбиции. Мы хотим наш состав, но при этом не собираемся нарушать баланс», — заявил Хау на пресс-конференции.

В зимнее трансферное окно «Ньюкасл» потратил 90 миллионов евро на трансферы. В команду пришли Крис Вуд, Мэтт Таргетт, Ден Берн, Бруно Гимараэш и Киран Триппьер.

После 36 туров АПЛ «Ньюкасл» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ.