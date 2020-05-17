Главный тренер «Ньюкасла»: «Нам нужно время до конца июня, иначе игроки рассыпятся, как карточный домик»

Главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс поделился мнением о возможном возобновлении чемпионата Англии-2019/20.

— Пока неясно, сможем ли мы собрать всех футболистов к началу первой фазы подготовки к возобновлению сезона, — приводит Sky Sports слова Брюса. — Сначала мы будем в основном работать над физподготовкой, одновременно на поле будут находиться 4-5 футболистов. Посмотрим, как все получится, надеюсь, обойдется без вмешательства вируса. Тем не менее, нам нужно время для подготовки, чтобы футболисты набрали форму, иначе они могут просто рассыпаться, как карточный домик. У большинства тренеров такие же сомнения, что и у меня. Не думаю, что стоит начинать проводить матчи до конца июня.

Ранее сообщалось, что в АПЛ хотят возобновить сезон, прерванный из-за коронавируса, 13 июня.