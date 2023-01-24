Главный тренер «Ньюкасла» Хау заявил, что полуфинала Кубка английской лиги мало для команды

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау заявил, что его команда готова бороться за победу в Кубке английской лиги.

«Мы довольны полуфиналом, но этого недостаточно, да и любой, кто добрался до полуфинала, скажет вам именно это. Мы хотим в финал, но эти две игры будут очень сложными», — цитирует Хау BBC Sport.

«Ньюкасл» в данный момент играет с «Саутгемптоном» в матче полуфинала Кубка английской лиги. Счет к 44-й минуте — 0:0.