Главный тренер «Ньюкасла» Хау похвалил команду за матч против «Брентфорда»
Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал победу «Брентфорда» (2:1) в матче чемпионата Англии.
«Игра была очень плотной, силовой, но мы готовились к этому. Первый тайм был непростым для нас, но во втором тайме смогли прибавить, и я был восхищен этим, ведь этим парни сыграли три матча за шесть дней. К тому же, мы поменяли тактику во втором тайме», — цитирует слова Хау BBC Sport.
В следующем туре АПЛ «Ньюкасл» сыграет в гостевом поединке с «Астон Виллой».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|29
|23
|3
|3
|70-27
|72
|
2
|Ман. Сити
|29
|21
|4
|4
|75-27
|67
|
3
|Ньюкасл
|29
|15
|11
|3
|48-21
|56
|
4
|МЮ
|29
|17
|5
|7
|44-37
|56
|
5
|Тоттенхэм
|30
|16
|5
|9
|55-42
|53
|
6
|Астон Вилла
|30
|14
|5
|11
|41-40
|47
|
7
|Брайтон
|28
|13
|7
|8
|52-36
|46
|
8
|Ливерпуль
|28
|12
|7
|9
|48-33
|43
|
9
|Брентфорд
|30
|10
|13
|7
|47-40
|43
|
10
|Фулхэм
|29
|11
|6
|12
|39-40
|39
|
11
|Челси
|30
|10
|9
|11
|29-31
|39
|
12
|Вулверхэмптон
|30
|8
|7
|15
|24-42
|31
|
13
|Вест Хэм
|29
|8
|6
|15
|27-39
|30
|
14
|Кр. Пэлас
|29
|7
|9
|13
|24-39
|30
|
15
|Борнмут
|30
|8
|6
|16
|28-57
|30
|
16
|Лидс
|29
|7
|8
|14
|38-49
|29
|
17
|Эвертон
|30
|6
|9
|15
|23-43
|27
|
18
|Нот. Форест
|30
|6
|9
|15
|24-54
|27
|
19
|Лестер
|30
|7
|4
|19
|40-52
|25
|
20
|Саутгемптон
|30
|6
|5
|19
|24-51
|23
Результаты / календарь
1 тур
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|8.04
|14:30
|
МЮ – Эвертон
|2 : 0
|8.04
|17:00
|
Астон Вилла – Нот. Форест
|2 : 0
|8.04
|17:00
|
Брентфорд – Ньюкасл
|1 : 2
|8.04
|17:00
|
Фулхэм – Вест Хэм
|0 : 1
|8.04
|17:00
|
Лестер – Борнмут
|0 : 1
|8.04
|17:00
|
Тоттенхэм – Брайтон
|2 : 1
|8.04
|17:00
|
Вулверхэмптон – Челси
|1 : 0
|8.04
|19:30
|
Саутгемптон – Ман. Сити
|1 : 4
|9.04
|16:00
|
Лидс – Кр. Пэлас
|- : -
|9.04
|18:30
|
Ливерпуль – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|30
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|23
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|18
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|14
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|19
|2
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|28
|1
|9
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|19
|1
|5
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