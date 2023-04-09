Главный тренер «Ньюкасла» Хау похвалил команду за матч против «Брентфорда»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал победу «Брентфорда» (2:1) в матче чемпионата Англии.

«Игра была очень плотной, силовой, но мы готовились к этому. Первый тайм был непростым для нас, но во втором тайме смогли прибавить, и я был восхищен этим, ведь этим парни сыграли три матча за шесть дней. К тому же, мы поменяли тактику во втором тайме», — цитирует слова Хау BBC Sport.

В следующем туре АПЛ «Ньюкасл» сыграет в гостевом поединке с «Астон Виллой».