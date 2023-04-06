Главный тренер «Ньюкасла» Хау отреагировал на крупную победу над «Вест Хэмом»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау отреагировал на разгромную победу над «Вест Хэмом» (5:1) в перенесенном матче 7-го тура АПЛ.

«Я думаю, был достаточно равный матч, счет нахожу странным. Он мог быть совсем другим, нам чуть повезло. Но когда мы переходили на повышенные передачи, то игра действительно смотрелась хорошо. Это был невероятный вечер», — цитирует слова Хау BBC Sport.

«Ньюкасл» находится на 3-й строчке АПЛ, опережая «МЮ» по дополнительным показателям. «Вест Хэм» (27) идет 15-м.