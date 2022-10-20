Главный тренер «Ньюкасла» Хау доволен игрой команды против «Эвертона»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау подвел итоги победного матча 10-го тура АПЛ против «Эвертона» (1:0).

«Отличное выступление. Это не был легкий, техничный футбол, было очень много борьбы, физической борьбы в центре поля, я восхищаюсь проявленным игроками характером и тем, как мы защищались. «Эвертон» — сильный соперник, который грузил мячи в штрафную, и нам приходилось все это выгребать, — заявил Хау BBC Sport.