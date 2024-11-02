Хау — о победе «Ньюкасла» над «Арсеналом»: «Это были 95 минут концентрации и последовательности»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал победу над «Арсеналом» (1:0) в матче 10-го тура АПЛ.

«Вы должны быть очень сильны ментально и знать, что результаты придут, если вы продолжите делать правильные вещи. Это была сложная неделя с матчами, но игроки отлично справились. После победы над «Челси» (2:0, в Кубке лиги) на тренировках стало лучше, как будто давление немного ослабло. Сегодняшнее выступление было построено на усердии, работе, желании и очень хорошей обороне во втором тайме. Я думаю, мы выглядели хорошо. Это были 95 минут концентрации и последовательности. Сегодня мы хорошо управляли и контролировали некоторых очень сильных игроков», — приводит слова Хау ВВС.

«Ньюкасл» прервал серию из 5 матчей без побед в АПЛ — 2 ничьих и 3 поражения. «Сороки» набрали 15 очков и занимают 8-е место в таблице.