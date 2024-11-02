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Сегодня, 21:25

Хау — о победе «Ньюкасла» над «Арсеналом»: «Это были 95 минут концентрации и последовательности»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал победу над «Арсеналом» (1:0) в матче 10-го тура АПЛ.

«Вы должны быть очень сильны ментально и знать, что результаты придут, если вы продолжите делать правильные вещи. Это была сложная неделя с матчами, но игроки отлично справились. После победы над «Челси» (2:0, в Кубке лиги) на тренировках стало лучше, как будто давление немного ослабло. Сегодняшнее выступление было построено на усердии, работе, желании и очень хорошей обороне во втором тайме. Я думаю, мы выглядели хорошо. Это были 95 минут концентрации и последовательности. Сегодня мы хорошо управляли и контролировали некоторых очень сильных игроков», — приводит слова Хау ВВС.

«Ньюкасл» прервал серию из 5 матчей без побед в АПЛ — 2 ничьих и 3 поражения. «Сороки» набрали 15 очков и занимают 8-е место в таблице.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ньюкасл Юнайтед
Эдди Хау
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«Ноттингем» разгромил «Вест Хэм» и поднялся на третье место в АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 10 8 1 1 19-6 25
2
 Ман. Сити 10 7 2 1 21-11 23
3
 Нот. Форест 10 5 4 1 14-7 19
4
 Арсенал 10 5 3 2 17-11 18
5
 Астон Вилла 9 5 3 1 16-11 18
6
 Челси 9 5 2 2 19-11 17
7
 Брайтон 10 4 4 2 17-14 16
8
 Борнмут 10 4 3 3 13-12 15
9
 Ньюкасл 10 4 3 3 10-10 15
10
 Тоттенхэм 9 4 1 4 18-10 13
11
 Брентфорд 9 4 1 4 18-18 13
12
 Фулхэм 9 3 3 3 12-12 12
13
 МЮ 9 3 2 4 8-11 11
14
 Вест Хэм 10 3 2 5 13-19 11
15
 Лестер 10 2 4 4 14-18 10
16
 Эвертон 10 2 3 5 10-17 9
17
 Кр. Пэлас 9 1 3 5 6-11 6
18
 Ипсвич 10 0 5 5 10-21 5
19
 Саутгемптон 10 1 1 8 7-19 4
20
 Вулверхэмптон 9 0 2 7 12-25 2
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2.11 15:30
Ньюкасл – Арсенал
 1 : 0
2.11 18:00
Борнмут – Ман. Сити
 2 : 1
2.11 18:00
Ипсвич – Лестер
 1 : 1
2.11 18:00
Ливерпуль – Брайтон
 2 : 1
2.11 18:00
Нот. Форест – Вест Хэм
 3 : 0
2.11 18:00
Саутгемптон – Эвертон
 1 : 0
2.11 20:30
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
 - : -
3.11 17:00
Тоттенхэм – Астон Вилла
 - : -
3.11 19:30
МЮ – Челси
 - : -
4.11 23:00
Фулхэм – Брентфорд
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 11
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 8
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 8
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 5
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 8 1 4
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 8 1 2
Вильям Салиба

Вильям Салиба

Арсенал

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