Эдди Хау поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка лиги

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка английской лиги.

«Мы очень хотим добиться успеха и сделать так, чтобы клуб гордился нами. Мы приедем на «Уэмбли» за день до игры и, надеюсь, быстро освоимся и привыкнем к обстановке. Я верю, что мы можем выиграть любой матч против любой команды, дома или на выезде, если мы будем абсолютно на высоте. Только от нас зависит, насколько хорошо мы выступим», — приводит слова Хау пресс-служба клуба.

Финал Кубка лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» пройдет 26 февраля. Начало — в 19:30 по московскому времени.